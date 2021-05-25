HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR - Son Dakika

TOKAT'ta, Hititlerin yerleşim alanlarından biri olan Maşat Höyük Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan, binaların ısıtılması ve yemek pişirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen topraktan yapılma 'maltız' kent müzesinde sergileniyor. Eserin, Hititlerin ısınma yöntemi hakkında bilgiler verdiğini belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bugünkü maltızlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Tarihi soba örneklerinden birisi" dedi.

Zile ilçesinde Maşat Höyük Örenyeri'nde 1973-1984 yılları arasında yapılan kazılarda Hitit dönemine ait eşyalar arasında pişmiş topraktan yapılan maltız da bulundu. Isınma ve pişirme amaçlı kullanıldığı değerlendirilen maltız Tokat Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Bugünkü örneklerinden farklı olan maltız, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Maltız halen günümüzde de çeşitli şekillerde kullanılan ve bir yemek pişirme ve ısınma aracıdır. Müzemizde sergilen maltız Anadolu'nun en önemli uygarlık merkezlerinden ve en önemli devletlerden birisi olan Hitit döneminde kalma bi maltız. Zile'nin Maşat Höyük içinde yapılan kazılarla ele geçirilen ortaya çıkan bir buluntudur. Maşat Höyük Hititlerin en önemli merkezlerinden birisi aynı zamanda. O dönemde Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden Hititliler, bölgelerde maden işlemişler. Yaptıkları, ortaya koydukları alet, edevatla da insanlığa bir anlamda büyük merhaleler katettirmiş önemli bir uygarlık merkezi. Bu maltıza baktığımızda aslında günümüzde kullanılanlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Isınmak için kullanılan bir araç olarak pişmiş topraktan yapılmış. Belki de tarihi soba örneklerinden birisi. Fark edenlerin ilgisini çeken önemli bir buluntumuz" dedi.