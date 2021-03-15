Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü

15.03.2021 21:37

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Geç Hitit dönemine ait İvriz Kaya Anıtı'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Geç Hitit dönemine ait İvriz Kaya Anıtı'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yaklaşık 3 bin yıllık anıt, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Geç Hitit döneminin önemli eserleri arasında yer alan ve "dünyanın ilk tarım anıtı" olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bölge sakinlerinden Musa Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halkapınar'ın İvriz Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi.

İvriz'in her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Balcı, "İvriz cennetten bir köşe, kelimeler yetmez burayı anlatmaya. Bundan 3200 yıl önce ve daha eski tarihlerden günümüze insanlar bu bölgede yaşamış. Ülkenin dört bir tarafından insanlar buraya geliyor. Gelenler de burayı unutamıyor, bir daha gelmek istiyor." dedi.

Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü
Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü
Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü
Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü

İvriz Kaya Anıtları, Halkapınar, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit dönemine ait 3 bin yıllık tarım anıtı kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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