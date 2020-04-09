Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Elazığ'da Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.
Elazığ'da Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve T.Ş'nin ellerinde bulundurdukları Hitit dönemine ait heykeli satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, irtibat kurdukları 2 şüpheliyle alıcı gibi davranarak buluştu.
Y.N. ve T.Ş. jandarma personeline tarihi heykeli satmaya çalışırken yakalandı.
Ele geçirilen heykel Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:39 Kaynak: AA
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