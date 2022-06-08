Hitit Kraliçesi Puduhepa dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
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Hitit Kraliçesi Puduhepa dünyaya tanıtılacak

08.06.2022 21:17
Hitit Kraliçesi Puduhepa dünyaya tanıtılacak

Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Projesi", Çorum'da başladı.

Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Projesi", Çorum'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığının destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde, Turkey ONE Derneği organizasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kente gelen davetliler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Konuklara ayrıca Çorum Gençlik Obası'nda Osmanlı saray lezzetlerinden İskilip dolması ikram edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu söyledi.

Hitit'in de Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden olduğunu belirten Çiftçi, "Çorum, Hitit İmparatorluğunu bünyesinde barındıran ve uzun süre Hititlerin hüküm sürdürdüğü bir il. Hititlerin dünya medeniyetine sunduğu bazı önemli ilkler var. En büyük özelliklerinden birisi, merkezi otoriteyi tesis eden devletlerin ilki olması. Dünya coğrafyasına bunu hediye etmiş. Aile hukuku, miras hukuku, medeni hukuk alanında dünyaya ilkleri armağan etmiş Hititler. Kentsel altyapı alanında da Hititler önemli bir görevi ifa etmiş. İstiyoruz ki hem ilimiz hem Türkiye hem de dünya tarafından tanınsın." ifadelerini kullandı.

Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Puduhepa'nın hikayesini dinlediğinde çok etkilendiğini anlattı.

Turkey ONE Derneğinin Türkiye'nin değerlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulduğunu aktaran Çetindoğan, bugüne kadar farklı alanlarda Avrupa ve Amerika'da tanıtım etkinlikleri yaptıklarını kaydetti.

Turkey ONE Derneğinin ilk projesinin Göbeklitepe olduğuna işaret eden Çetindoğan, "Çorum'un daha iyi tanınması için algının, ilginin, alakanın artması yönünde burayı da dünyaya tanıtmak için hemfikir olduk." dedi.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli de katıldı.

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Kaynak: AA

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