Külhöyük'teki kazı çalışmaları 14 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Külhöyük'teki kazı çalışmaları 14 yıl sonra yeniden başladı

04.08.2022 12:20

Hitit Ordusu'nun askeri stratejik geçiş noktası olarak kullandığı, Ankara'dan güneye Mezopotamya ve Suriye'ye ulaşan Kilikya Kapıları'na (Adana) uzanan yol ağı üzerinde bulunan Hitit yerleşimi Külhöyük'te kazı çalışmaları 14 yıl aradan sonra tekrar başladı.

Hitit Ordusu'nun askeri stratejik geçiş noktası olarak kullandığı, Ankara'dan güneye Mezopotamya ve Suriye'ye ulaşan Kilikya Kapıları'na (Adana) uzanan yol ağı üzerinde bulunan Hitit yerleşimi Külhöyük'te kazı çalışmaları 14 yıl aradan sonra tekrar başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Ankara Üniversitesi tarafından Gölbaşı Belediyesinin de desteğiyle yapılan kazı çalışması ile önemli bulguların gün ışığına çıkarılması bekleniyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Kararlı kazı statüsünde tek arkeolojik kazı çalışmasının yapıldığı alana giderek, Kazı Sorumlusu Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şimşek, Gölbaşı'nın her tarafından tarih çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Biraz önce gezerken de gördük binlerce yıllık, Hitit çağından kalma çanak çömlek parçaları bulunuyor. Böyle birçok yeri tarih kokan bir ilçedeyiz ve Külhöyük'teyiz şu an. 5 bin yıl geriye gidiyoruz burada. 8 kilometre ileride de biliyorsunuz Gavurkale dediğimiz Hitit döneminin en büyük kaya kabartmalarıyla dikkat çeken bölgemiz bulunuyor. Gölbaşı tarihsel anlamda böyle çok önemli bir konumda. Tulumtaş Mağaramızı da ortaya çıkarttık. Orayı da turizme açıyoruz yakın zamanda."

Alanın turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Ramazan Şimşek, Ankara'ya gelen turistlerin bölgeye uğramadan otobüslere binip doğruca Kapadokya'ya geçtiğini anlatarak, "Burayı turizm destinasyonu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kazı Sorumlusu Doç. Dr. Derya Yılmaz da tarihi alana ilişkin teknik bilgileri paylaşarak, Külhöyük'te yaşamın 5 bin yıl önce Hattiler zamanında başladığını aktararak, "Gölbaşı sınırları içinde bulunan Külhöyük, Ankara'dan güneye Mezopotamya ve Suriye'ye ulaşan Kilikya Kapıları'na (Adana) uzanan yol ağı üzerinde bulunan önemli bir Hitit yerleşimidir." ifadesine yer verdi.

Kaçak kazılar sonucunda 1978'de tespit edilen Külhöyük'te 1992'de arsanın kamulaştırılması yapılarak aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurtarma kazılarına başlandığını vurgulayan Derya Yılmaz, "Külhöyük'te Hitit arkeolojisi alanında önemli bulguların açığa çıkması beklenmektedir. Destek verenlerimiz çok. Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Gölbaşı Belediyesi tarafından desteklenmektedir. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumuna da teşekkür ediyorum. 12 aylık kazı projesi olduğumuz için Türk Tarih Kurumu da bize destek vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Erdem: 'Kardeşliğimizi, birliğimizi kimse bozamayacak' Erdem: 'Kardeşliğimizi, birliğimizi kimse bozamayacak'
Kaynak: AA

Mezopotamya, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Külhöyük'teki kazı çalışmaları 14 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Külhöyük'teki kazı çalışmaları 14 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement