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Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak - Son Dakika

Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak

29.06.2021 09:57
Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak, System.String[]

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihleri arasında yeniden koşulacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihleri arasında yeniden koşulacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklara dönecek. Türk otomobil sporları açısından öneme sahip olan Hitit Rallisi'nin 47.'si, Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Kahramankazan Kent Konseyi iş birliğiyle 3-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk start 3 Temmuz'da

Hitit Rallisi, 2 Temmuz Cuma günü yol keşfi, idari ve teknik kontroller ile başlayacak. 3 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Bilkent Otel önünde rallinin start seremonisi gerçekleştirilecek. Ekipler rallinin ilk gününde, Nail Ersoy adıyla anılacak olan Güvenç, Ulvi Erkam adıyla anılacak olan Uçarı, Engin Karabağ adıyla anılacak olan İnceğiz etaplarını geçerek saat 17.30'dan itibaren günü bitirecek. Sporcular, 4 Temmuz Pazar günü 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek, aynı 3 özel etabı bir kez daha geçerek saat 14.10'dan itibaren Bilkent Otel'deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile yarışı tamamlayacak. Organizasyon, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da 0,8 katsayı üzerinden puan verecek. Efsane Hitit Rallisi otomobil sporları tutkunlarını Kahramankazan'da buluşturacak.

Başkan Oğuz'dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ralli sporunun Türkiye'deki en önemli yarışlarından olan Hitit Rallisi'nin 12 yıllık hasretin ardından yeniden doğduğu topraklarda düzenlendiği için son derece mutlu olduklarını söyledi. Etkinlik için emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, "Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu etkinlikle birlikte bir süreci de hayata geçireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Kahramankazanımızı Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Tüm yarış tutkunlarını da 47. Hitit Rallisi için Kahramankazan'a davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak
Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak

Kahramankazan, Otomobil, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hitit Rallisi Kahramankazan'da koşulacak - Son Dakika Spor


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