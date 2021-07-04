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Hitit Rallisi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Hitit Rallisi'ne büyük ilgi

04.07.2021 20:16
Hitit Rallisi'ne büyük ilgi, System.String[]

Hitit Rallisi, 2 gün süren etapların ardından bugün sona erdi.

Hitit Rallisi, 2 gün süren etapların ardından bugün sona erdi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlendikten sonra 12 yıllık aranın ardından yeniden yarış tutkunlarıyla buluşan Hitit Rallisi, 2 gün süren etapların ardından sona erdi. Nefesleri kesen anlara sahne olan ve yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Hitit Rallisi'ni önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımla düzenleyeceklerini söyledi.

İlk kez 1973 yılında Kahramankazan'da düzenlenmesinin ardından 2009'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Hitit Rallisi, 12 yıllık aranın ardından yeniden doğduğu topraklarda düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi'nin destekleriyle, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 47. Hitit Rallisi iki gün sürdü.

RALLİ PİLOTLARINA SEVGİ SELİ

Kahramankazan'daki 3 etaptan oluşan 3 farklı parkurda gerçekleştirilen yarışların ikinci günün startı Kahramankazan Belediyesi önünden verildi. Start seremonisi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ralli için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarış severler ralli pilotlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yarış tutkunları ralli pilotlarına tezahüratlarda bulunarak, başarılar diledi. Sporcular da vatandaşlara araçlarının içinden el sallayarak karşılık verdi. Yarışların ikinci gününde Güvenç, Uçarı ve İnceğiz etapları koşulurken, yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Kahramankazan Belediyesi'nce vatandaşların yarışları takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturuldu. İki gün boyunca nefesleri kesen yarışların yaşandığı etaplar sonucunda genel klasmanda, Buğra Banaz ve Gürkan Menderes'ten oluşan BC Vision Motorsport takımı birinci, Burak Çukurovo ve Vedat Bostancı'dan oluşan BC Vision Motorsport takımı ikinci, Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan Castrol Ford Team Türkiye takımı ise üçüncü oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve ANOK yetkilileri dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

HİTİT RALLİSİ BÜYÜYEREK SÜRECEK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 12 yıllık aranın ardından Hitit Rallisi'nin yeniden doğduğu topraklara döndüğünü belirterek, "12 yıllık bir hasretin ardından Hitit Rallisi'ni Kahramankazan'la buluşturduk. Sporcular Kahramankazan'ımızın köylerinde toplamda 365 kilometrelik bir yol kat etti. Toplamda 76 sporcumuz direksiyon başına geçti. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda Hitit Rallisi'ni daha büyük olacak. Hem parkur fazlalığı, hem de katılımcılar inşallah daha çok olacak. Yapacağımız çalışmalarla coğrafi olarak da otomobil sporlarına oldukça elverişli olan Kahramankazan'ımızı Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Katılan tüm sporcu ve takımlar ile yarış severlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BÜYÜK COŞKUYLA GEÇTİ

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı ise Hitit Rallisi'nin Türkiye'nin en önemli yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, "Hitit Rallisi rallinin merkezine döndü. Bunun için mutluyuz. Belediye Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz, büyük destekleri oldu. Organizasyon çok iyi oldu, büyük coşkuyla geçen bir şampiyona oldu. Hitit Rallisi'nin uzun yıllar Ankara'da kalmasını istiyoruz" dedi.

ANOK Başkanı Çağrı Nerkiz de, Hitit Rallisi'ni önümüzdeki senelerde de büyüterek devam ettirmek istediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kahramankazan Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür etti.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Hitit Rallisi'ne büyük ilgi
Hitit Rallisi'ne büyük ilgi
Hitit Rallisi'ne büyük ilgi
Hitit Rallisi'ne büyük ilgi
Hitit Rallisi'ne büyük ilgi

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hitit Rallisi'ne büyük ilgi - Son Dakika Spor


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