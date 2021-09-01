HİTİT ŞEHRİ KAYALIPINAR'DA KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

SİVAS'ta, Hititler döneminde 'Yukarı ülke' olarak adlandırılan, Yıldızeli ilçesindeki Kayalıpınar Harabesi'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Yıldızeli ilçesindeki, 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen Hitit şehri Kayalıpınar'da ilk olarak 2005'de Almanya Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vuslat Müller Karpe başkanlığında arkeolojik kazı çalışması başlatılmıştı. Bugüne kadar Hitit kralları, prensleri ve görevlilerine ait çok sayıda mühürle döneme ait bulgulara rastlanan Kayalıpınar'da kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Şu anda Koç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Maner öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu yerinde inceledi. Vali Ayhan, Çiğdem Maner'den kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Maner, kazı alanının ilk bölümünün daha önce temizlendiğini belirterek, "Burada ileriye dönük nasıl bir koruma çalışması yapabiliriz, burasını nasıl turizme kazandırabiliriz onu düşünüyoruz" dedi.

Hititlerin tapınağının bulunduğunu ve kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Maner, "Burası Hitit dünyasının en önemli dini mekanı, tapınağı. Sivas bölgesi Hitit kültürünün ortaya çıktığı bölgelerden bir tanesi" diye konuştu.