Üye Girişi
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi - Son Dakika

Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi

17.08.2021 11:17
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi, System.String[]

Çorum Hitit Üniversitesi, yüzde 90 öz kaynakla "Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası" geliştirdi.

Çorum Hitit Üniversitesi, yüzde 90 öz kaynakla "Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası" geliştirdi.

Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında görevli makine mühendisi Engin Şanlı, bilgisayar teknikeri Hüseyin Teke, inşaat mühendisi Sadık Çınar ile makine teknikeri Alpaslan Ateşer, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji içerikli yarışmalara katılmak amacıyla 'Yenilikçi Memurlar Takımı'nı kurdu.

Yenilikçi Memurlar, Anadolu'daki deprem ve doğal afet gerçeğinden yola çıkarak, afetten etkilenen kişilerin olumsuz şartlarda hayatta kalabilmesi ve kurtarılmasını kolaylaştıracak, ihtiyaçların bir araya toplandığı "Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası"nı geliştirdi.

Güneş enerjisi paneli ile şarj olabilen, GPS ile konum bilgisi paylaşan, sireni, uyarıcı ışık düzeneği ve radyosu olan, bilgisayar ve cep telefonlarının şarj ünitesine sahip Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın 21-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek finalinde yarışma hakkı kazandı.

"Projemiz afetzedelerin hayatta kalma şansını artıracak"

Proje sorumlusu Engin Şanlı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yönlü çanta ile hem doğal afetlere dikkat çekmeyi, hem de afetzedelerin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da olası bir depremde 650 bin civarında yapının hasar almasının öngörüldüğünü vurgulayan Şanlı, şunları dile getirdi:

"Yıkılacak bu kadar çok binaya deprem için kritik zaman olan ilk üç günde ulaşmak neredeyse imkansız. Böyle bir durumda can kayıplarının büyük çoğunluğunu müdahale edilemeyen afetzedeler oluşturacaktır. Buradan yola çıkarak, en az 3 gün ve üzeri sürede enkaz altında kalındığında hayatta tutacak bir cihazın geliştirilmesi yönünde bir proje hazırladık. Afetzedelerin hayatta kalma şansını artıracak projemiz kapsamında, yüzde 90 öz kaynakla prototipini ürettiğimiz çok amaçlı afet çantası, deprem gibi doğal afet anında enkaz altında kalanların, bir an önce bulundukları yerden kurtarılmasını ve ilk yardımın ulaştırılmasını sağlayacak özellik sunuyor."

"Afetzedelerin hızla yerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor"

Afet çantasının ilk örneğinin tamamlandığını ve seri üretime başlanabileceğini dile getiren Şanlı, şöyle devam etti:

"Taşınabilir ve dayanıklı plastik malzemeden kasaya sahip çanta, afet sonrasında enkaz altında kalanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla farklı ekipmanlarla donatıldı. Çantadaki modüler cihaz, güçlü bir jel aküyle 1 haftaya yakın enerji beslemesiyle kullanılabiliyor. Haberleşme cihazı ve köpeklerin de duyabileceği frekansta ses üreten siren sayesinde iletişime geçilerek afetzedelerin hızla yerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu çanta sayesinde afetzedenin yeri kolaylıkla tespit edilebilecek ve hayatta kalma şansı daha yüksek olacak."

Şanlı, Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası Projesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldıklarını belirterek, "Afet Yönetimi Kategorisinde katıldığımız festivalde, ön değerlendirme sonucunda 26'ncı olan projemiz, daha sonraki aşamalarda yapılan değerlendirmelere göre de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Finaline kaldı. Şimdi, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST final etabını bekliyoruz. Finalde derece alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi
Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi

Hitit Üniversitesi, Havacılık, Çorum, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde 11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi 11:10 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı 10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 09:29 Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 08:09 "Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 07:58 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
11:09 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi
10:48 Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
10:16 İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış
10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı
09:54 Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti
09:30 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım         
11:21
Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı         
11:14
Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı         
10:49
İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış         
10:17
Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti         
09:31
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe         
01:30
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 11:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hitit Üniversitesi depremzedelerin yaşam şansını artırmak için çanta geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement