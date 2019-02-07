Hitit Üniversitesi, İsg Eğitimi Verecek

Hitit Üniversitesi
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan "İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Protokolü" kapsamında 16 saatlik uzaktan eğitim ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) eğitimi verecek. Çorum
Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitimde başarılı olan kursiyerler, bakanlığın İşveren/İşveren Vekili İSG Sınavına katılma hakkı elde edecek.
Sınavda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan katılımcılar, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş tanımında yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık hizmetlerini yürütebilecek.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Eğitime katılmak isteyenlerin HİTİTSEM'in web sayfasından elektronik ön kayıt yaptırabileceklerini aktaran Alkan, şunları kaydetti:
"Sınavdan 15 gün sonra sınav sonuç belgesi internette yayımlanacak ve sınav sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilerek, İSG hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren/işveren vekilleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kayıt yaptırıp kendi iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak kendilerini atayabilecek. Ülkemizdeki toplam 1 milyon 745 bin 161 iş yerinin 1 milyon 5 bin 866 adedi 1-50 kişi çalıştıran iş yerleridir. Ülkemizdeki toplam 13 milyon 680 bin 505 çalışanın 4 milyon 217 bin 562 çalışanı 1-50 kişi çalıştıran iş yerlerinde çalışmaktadır. 1-50 kişi çalıştıran iş yerlerindeki İSG hizmetlerinin ihmal edilmeden sorumlu bakanlık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılması gerekmektedir."