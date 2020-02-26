Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor

6 saat önce

Hitit Üniversitesi'nde çevreci ve doğa dostu gençler yetişiyor.

Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor, System.String[]

Hitit Üniversitesi'nde çevreci ve doğa dostu gençler yetişiyor.


Gençlik Projeleri destek programı kapsamında Hitit Üniversitesi Antropoloji Kulübü'nün hazırladığı "Çevreci Gençler Doğa Dostu Eller" adlı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer görüldü.


12-15 yaş aralığındaki gençlerin, çevre sorunları, hayvan hakları, sıfır atık ve attık yönetimi konusunda bilinçlendirilmeleri, hayvanların ve çevrenin korunması hakkında duyarlıklıların arttırılması hedeflenen projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.


Ethem Erkoç Salonu'ndaki açılış toplantısına Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Hayta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Hitit Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenciler katıldı.


Programda Prof. Dr. Berna Alpagut tarafından "Doğa Tarihi" temalı konferans verildi. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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