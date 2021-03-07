Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama Açıklaması

07.03.2021 20:21
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Çorum Hitit Üniversitesinde (HİTÜ) çeşitli fakültelerin dekanlıklarına vekaleten atanan rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığı bildirildi.

Çorum Hitit Üniversitesinde (HİTÜ) çeşitli fakültelerin dekanlıklarına vekaleten atanan rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, üniversite hakkında medyada yer alan haberlerin bilgi kirliliği oluşturduğu belirtildi.

Medyada kullanılan "tutarsız ifadeler" karşısında açıklama yapma gereği duyulduğuna işaret edilerek, HİTÜ'nün 2006'da kurulduğu ve URAP 2020 değerlendirmesinde Türkiye'de 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite arasında 11'inci sırada yer aldığı vurgulandı.

On bir fakülte, 7 meslek yüksekokulu ile birer enstitü ve yüksekokula sahip üniversitenin 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiği aktarılan açıklamada, HİTÜ'de, YÖK tarafından 2020 yılı başında Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma projesinin kabul edilmesinin ardından savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında AR-GE ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmaların büyük bir gayretle yürütüldüğünün altı çizildi.

Üniversitenin mühendislik, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, tıp, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kurulma kararları önceki yıllarda alınmış olmasına rağmen altyapı çalışmaları tamamlanamamış ve dolayısıyla akademik personeli ve henüz öğrenci kontenjanı bulunmayan turizm, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinin pasif konumda olduğunu belirtildi.

Aktif fakültelerin bünyesinde dekan olarak atanma şartını sağlayan profesörlerin arasından atamaların Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayına sunularak yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstifa nedeniyle boşalan fakültelerimizde ise akademik ve idari süreçlerin aksamaması için bu fakültelerdeki mevcut profesör kadrosundaki çalışma arkadaşlarımız arasından vekaleten atamalar yapılmış olduğu gibi, bazılarında da nihai atama yapılıncaya kadar mevzuat uyarınca YÖK onayına sunularak, rektör veya rektör yardımcılarının uhdesinde dekanlık görevi vekaleten yürütülmektedir. Kamuoyunu meşgul eden ve üniversitemizde yürütülen süreçlere dair bilgi kirliliğine yol açmış olan konu, geçtiğimiz hafta fen-edebiyat fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifa sonrası yapılan görevlendirmeyle ilgilidir."

Görevlendirmelerin, idarede hizmetlerin sürekliliği ilkesi gereğince belirlenen yükseköğretim mevzuatına uygun bir şekilde, acil durumlarda yönetim süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK'ün onayına sunularak rektör yardımcılarımızdan birinin uhdesine geçici olarak vekaleten dekanlık görevi verilmiştir. Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan diğer bir husus ise son üç yıldır sadece güzel sanatlar alanına öğrenci kabul ettiğimiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının kuruluşundan beri vekaleten bir rektör yardımcımızın uhdesinde bulunması ile alakalıdır. Bu fakültemizde mimarlık bölümü pasif konumda olup, mimarlık alanında üniversitemizde hiçbir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültemizin Dekanlığı diğer rektör yardımcımızın uhdesinde yürütülmektedir. Rektör yardımcıları tarafından yürütülen söz konusu vekaleten dekanlık görevleri için kendilerine herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır."

Genç bir üniversite olarak bir yandan kurulmuş olan birimlerin idari ve akademik altyapısını güçlendirme, diğer yandan yeni akademik birimler kurma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda üniversitemizde vekaleten yürütülen dekanlık görevleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları hususunda ise gerekli girişimler sürdürülmektedir. Nihai olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir şekilde yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişiler ve mecraları hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Saygılarımızı sunarız."

Üniversite, Edebiyat, Rektör, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın
Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi         
20:36
Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Ender Gündüzlü, Hadise'ye ikinci kez tazminat davası açtı Ender Gündüzlü, Hadise'ye ikinci kez tazminat davası açtı         
18:37
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivassspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivassspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Balkonda oynadığı sırada aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Balkonda oynadığı sırada aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti         
17:39
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 21:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei