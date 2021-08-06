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Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk'ten makine ve imalat teknolojilerine ilgi duyan öğrencilere davet - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk'ten makine ve imalat teknolojilerine ilgi duyan öğrencilere davet

06.08.2021 15:36
Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk'ten makine ve imalat teknolojilerine ilgi duyan öğrencilere davet, System.String[]

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yüksek öğrenimde makine ve imalat teknolojileri alanında eğitim görmeyi planlayan öğrencilerin, bu alanda ihtisaslaşan Hitit Üniversitesine kayıt yaptırmalarını beklediklerini bildirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yüksek öğrenimde makine ve imalat teknolojileri alanında eğitim görmeyi planlayan öğrencilerin, bu alanda ihtisaslaşan Hitit Üniversitesine kayıt yaptırmalarını beklediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da makine sanayisinin gelişmiş olmasından ötürü Hitit Üniversitesinin 2020 yılında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaştığını, bu tarihten itibaren makine ve imalat teknolojisine yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini belirtti.

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitede öğrencilerin eğitim almasının önemli avantajlar içerdiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Laboratuvarlarımızda, hocalarımız, öğrencilerimiz yan yana beraber prototip hazırlıyor. Geçen yıl ilk defa 25 tane TÜBİTAK tarafından desteklenen ortak projelerde beraber çalışıyor. Çorum'un orta teknoloji, imalatı, ihracat oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye ortalaması yüzde 31, Çorum ili orta teknoloji imalat ve ihracatta ise yüzde 37'yi yakalamış durumda. Üniversitemizin uzmanlarıyla, bilişim altyapısıyla beraber biz bu oranı yükseltebilir, ülkemizin cari açığını, savunma, sağlık ve gıda teknolojileri bağlamında stratejik ürün üretimine katkı sunabiliriz."

Hitit Üniversitesinde ayrıca 7 artı bir modeli uygulandığını anlatan Öztürk, bu model sayesinde öğrencilerin üniversitede aldığı teorik eğitimi Çorum'daki sanayi kuruluşlarında pratiğe dönüştürme imkanı bulduğunu vurguladı.

"7 artı bir modelinde, 8 dönemden ibaret olan dört yıllık lisans eğitiminde, 7 dönem laboratuvarda sınıfta donanımını almış öğrencimizi, son dönem danışman hocası, ustası, ustabaşı ve danışmanıyla birlikte sahaya gönderiyoruz." ifadesinde bulunan Öztürk, şunları aktardı:

"Biz koordinasyonu sağlıyoruz. İlgili danışmanı onu alana sokuyor ve beraber bir proje bitmiş oluyor. Genelde staj uygulamaları, kısa süreli olur ve öğrenci bir yere girdiğinde, 'kapısı nerede, kim kimdir' diye öğrenene kadar süre bitiyor. 7 artı 1 eğitim modeli kapsamında ise geçen yıl mühendislik alanından 15 öğrencimiz başarılı çalışmalarda bulundu. Bu 15 öğrencimizin yarısı, 7 artı 1 ile eğitim gördüğü firmada işe başladı. İşveren, 'bize masa başında her şeyi bilen değil, sahada çözüm üreten mezun gerekiyor' diyor. Çözüm üretebilen mezunu, işveren de görünce peşini bırakmıyor. 7 artı 1 eğitim modeli, istihdam odağının dışında uzmanlığı daha fazla öne çıkaran, 'Mühendislik Fakültesinde bir ders daha eklesek' gibi bizi harekete geçiren, yönlendiren canlı organik yapıya dönmüş durumda."

Hitit Üniversitesinin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu, Çorum'un da gerek huzur asayiş, gerekse ekonomik yönden "tam bir öğrenci kenti" olduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz genç dinamik üniversiteyiz. Öğrencilerimizi sahaya çekmek istiyoruz. Araştırma ve uygulama merkezlerimiz, öğrenci kulüplerimiz, şehrin imkanlarını bir araya getiriyoruz. Üçlü yapı kurduk. Oradaki sivil toplumla, yerel yönetimlerimizle, valiliğimiz, belediyelerimiz bütün imkanlarımızla Yeşilay'dan Kızılayı'a kadar hepsi ile çalışıyoruz. Salgın sonrası değişen sosyokültürel yapıya uygun ortak dersler nezdinde bir şey yaptık. Gönüllülük dersleri oluşturduk. Gönüllülük derslerinin yüzde 60'ı sivil toplumla, kulüp faaliyetleri şeklinde geçecek. Yaklaşık 15-16 set oluşturduk. Gönüllük bağlamında arkadaşlarımız hem kredili derslerini alacak hem kulüp faaliyetleri çerçevesinde gönüllük faaliyetlerini sahada yapacaklar. Diğer taraftan Çorum'da kişi başına düşen yeşil alan metrekaresi Türkiye ortalamasının çok üstünde, 18 metrekare, 250 parkı olan ve millet bahçesi olan bir şehir."

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk'ten makine ve imalat teknolojilerine ilgi duyan öğrencilere davet - Son Dakika


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