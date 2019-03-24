Son Dakika Haberleri: Hitit Üniversitesi Spor Toto Teşkilatı ile Protokol İmzaladı

Hitit Üniversitesi Spor Toto Teşkilatı ile Protokol İmzaladı

1 saat önce

Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulacak olan jimnastik ve kondisyon merkezine profesyonel altyapı oluşturulmasına ilişkin protokol Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Hitit Üniversitesi Spor Toto Teşkilatı ile Protokol İmzaladı, System.String[]
Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulacak olan jimnastik ve kondisyon merkezine profesyonel altyapı oluşturulmasına ilişkin protokol Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.

Hitit Üniversitesi'nin pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, imzalanan protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere ilimize hizmet verecek bu altyapının, profesyonel sporcularımızın yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak bir merkezin kurulmasına da vesile olacağını vurguladı.

Kuzey kampüsünde yapılması planlanan "Gençlik Merkezi" ile ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Alkan, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik de her zaman Üniversitemizin yanında olduklarını ve imkanları dahilinde ellerinden gelen desteği yapacaklarını dile getirerek Prof. Dr. Alkan'a çalışmalarında başarılar diledi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Güncel
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