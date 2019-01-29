Son Dakika Haberleri: Hitit Üniversitesi Uygulama Camiinde Çalışmalar Başladı

Hitit Üniversitesi Uygulama Camiinde Çalışmalar Başladı

16 dakika önce

Hitit Üniversitesi ve Çorum İl Müftülüğü'nün işbirliğinde Kuzey Kampüsüne yapılacak olan İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami'nin temelinin atılması için çalışmalar başladı.

Hitit Üniversitesi Uygulama Camiinde Çalışmalar Başladı, System.String[]
Hitit Üniversitesi ve Çorum İl Müftülüğü'nün işbirliğinde Kuzey Kampüsüne yapılacak olan İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami'nin temelinin atılması için çalışmalar başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, camii inşaatında incelemelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlangıç ödeneği olarak sağlanan 500 bin TL ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin 1. faz inşaat çalışmalarına başlandığını açıklayan Rektör alkan, 7 bin metrekareye yakın bir alanın kazısının yapıldığını ve yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik alana temel atılabilmesi için grobeton atılarak hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

4 bin 139 metrekare kapalı alana sahip olacak caminin 5 bin 370 kişilik olarak planlandığını anlatan Alkan, "Cami için yapılan ihale ile küçük bir başlangıç. Bu başlangıç yapılacak desteklerle artacak ve İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiimizin yapımının tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Camiimizin tamamımın ya da bir kısmının yapımını üstlenecek hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Rektör Alkan'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Genel Sekreter Erdal Kanık eşlik etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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