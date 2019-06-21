Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni

Hitit Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılında öğrenim gören 2 bin 800 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hitit Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılında öğrenim gören 2 bin 800 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin başında eğitimin geldiğini, Hitit Üniversitesi olarak bu bilinçten hareketle çalıştıklarını söyledi.

Üniversitenin 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda bin 551'i lisansüstü olmak üzere 19 binden fazla öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Öztürk, yaptıkları çalışmalarla Çorum'a büyük katkılar sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin daha da gelişmesi, büyümesi ve her alanda söz sahibi olması için ülkenin tüm dinamiklerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, ekonomik yönden gelişmiş, dışa bağımlılığı kalmayan, bilim ve teknolojide sayılı ülkelerden biri haline gelmek için ortaya konulan 2023 ve 2071 hedefine ulaşmak için herkese büyük görevler düşüyor. Üniversiteler olarak yerlilik ve millilik bilinciyle araştırma geliştirme çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vermek, katma değeri yüksek teknolojileri geliştirmek, fikirlerimizi projeye dönüştürmek, projelerde elde edilen bilgi, tecrübe ve ürünleri girişimci ve üreticilerimizle buluşturmak durumundayız. En önemlisi de yaptığı çalışmalarla ülkemize değer katacak, vatanını seven, cesaretli, fedakar, feraset sahibi, bilgili ve donanımlı gençler yetiştirmektir. Hep birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimiz sürece hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza olan inancım tamdır."

Mezun öğrencilere de seslenen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren kendinize olan güveninizi, inancınızı ve heyecanınızı kaybetmeden, ideallerinizden vazgeçmeden belirlediğiniz bu yolda hedeflerinize emin adımlarla ilerlemelisiniz. Unutmayın ki sadece ülkemizin geleceği adına değil, gözü kulağı bizlerde olan bütün milletlerin umudu sizlersiniz. Sizlerin benliğinde, inancında, geçmişinde ve kültüründe bu kudret bulunuyor. Bütün kalbimle inanıyorum ki,Allah'ın izniyle sizler de önünüze çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirecek, ailenizin ve üzerinizde emeği olanların yüzlerini hep ağartacaksınız."

Öztürk'ün konuşmasının ardından Sağlık Yüksekokulundan mezun olan hemşire adayı öğrenciler, meslek yemini etti.

Daha sonra Öztürk ve protokol üyeleri tarafından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı takdim edildi.

Törenin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, öğretim üyeleri ve öğrencilerle aileleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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