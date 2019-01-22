Hitit Üniversitesinden Uluslararası Etkinlik
1 saat önce
Hitit Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi işbirliğiyle "Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.
Hitit Üniversitesi
ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi işbirliğiyle "Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası sempozyumun 11-12 Nisan tarihlerinde Türkistan'da gerçekleştirileceğini belirtti.
Sempozyum ile "Türk Dünyası" olarak da bilinen Türkistan coğrafyasının ön plana çıkan özelliklerini dini, ilmi ve felsefi birikimini ve kültürel dinamiklerini ortaya koymayı hedeflediklerini anlatan Alkan, ayrıca bu anlamda bilim dünyasına da katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı.
Alkan, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile organize edilen sempozyumda bölgenin geçmişte ve günümüzde tarih ve kültür birikimini ortaya koyan çalışmalar, güncel sorunlarını ele alan çalışmalar, potansiyel ve imkanlarına ilişkin çalışmalar ve İslam medeniyetine katkıları gibi ana başlıklar altındaki konuların ele alınacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:02 Kaynak: AA
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