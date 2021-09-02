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Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor - Son Dakika

Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor

02.09.2021 12:11

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezince (HÜBTUAM) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan yetkiyle verilen diş implantı zorunlu uygunluk testi, Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezince (HÜBTUAM) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan yetkiyle verilen diş implantı zorunlu uygunluk testi, Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor.

Sanayi üretimiyle ön plana çıkan Çorum'da uluslararası akreditasyon ve zorunlu test hizmetlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını en aza indirmek amacıyla Hitit Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında kurulan HÜBTUAM, 7 yılda birçok alanda akreditasyon sürecini tamamlayarak uluslararası geçerliliğe sahip ölçümler yapan kurum haline geldi.

Son olarak diş implantlarının Türkiye'de pazara sunulabilmesi için zorunlu tutulan uygunluk testi için Türk Akreditasyon Kurumundan yetki alan merkez, üreticilere Avrupa'daki laboratuvarların yaklaşık üçte biri fiyatına analiz yaptırma imkanı sunuyor.

Almanya ve Hollanda'dan 4 şirkete test hizmeti

HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, AA muhabirine, yerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği zorunlu diş implantı uygunluk testinin Avrupa ülkelerinden de ilgi görmeye başladığını, Almanya ve Hollanda'dan 4 şirkete test hizmeti verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını tersine çevirip, yurt dışından talep gören bir ülke olmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kurtbaş, Türk firmalarının implant test ve analizi için yurt dışına aktardığı yıllık bedelin 30 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

Kurtbaş, "Diş implantı analizi ücreti Avrupa ülkelerinde ortalama 30 bin lira, burada 9 bin lira. Bu dövizin ülkemizde kalması için laboratuvarımızda ciddi yol aldık." dedi.

Ayrıca kalça ve diz implantı üreticilerinin ihtiyaç duyduğu test ve analizlerin yüzde 75'ini yapabildiklerini vurgulayan Kurtbaş, "İnşallah önümüzdeki dönemde tamamının gerçekleştirilebileceği bir laboratuvara dönüşmek için ciddi girişimlerimiz var. Böylece yerli üreticilerimizin yurt dışına bağımlığını tamamen ortadan kaldırmış olacağız ve aynı zamanda yüzde 60-70 daha düşük maliyetle avantaj sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

HÜBTUAM'ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yetkilendirme almış tek laboratuvar olduğunun altını çizen Kurtbaş, şöyle devam etti:

"Bu testler, üreticiler ve akademi açısından geniş anlamda dışa bağımlı olduğumuz alanlardan biridir. Biz bu testleri ülkemizde yapmaya başladıktan sonra öncelikle Sağlık Bakanlığının talebiyle piyasada üretilen ürünlerin standartlara uygun olup olmadığının analizlerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar ulusal 38 firmaya hizmet verdik. Hemen akabinde, Türk Akreditasyon Kurumuna akreditasyon başvurumuzu yaptık ve Türkiye'de bu kapsamda akredite olan tek laboratuvar olduk."

Kurtbaş, 2020'de toplam mekanik testler içerisinde yurt dışına yaptıkları testlerin oranının yaklaşık yüzde 29 olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

"Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde faaliyet gösteren 4 firmanın bir dizi mekanik testlerini yaptık. Yine ayrıca Malta'dan mekanik testler kapsamında üniversitemize başvuru söz konusu. Sahip olduğumuz tecrübenin, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi Türkiye için çok büyük kazanımdır."

Laboratuvarın yetkinlik alanını genişletmek adına 382, 13498, 1717, 543, 1798, 1541, 7206, 1264 ve 1481 standartlarında toplam 22 alanda akreditasyon sürecinin tamamlandığını anlatan Kurtbaş, şunları kaydetti:

"Yerli üreticilerin yüzde 70'e varan daha düşük maliyette ve yurt dışına bağımlı olmadan ürünlerini test yaptırma imkanı sağlanmış oldu. Bunlara ek olarak yurt dışı firmalarının da test ve analizlerini ülkemizde yaptırmalarını hem döviz hem de bilgi birikim kapsamında önemli kazanım olarak değerlendiriyoruz. HÜBTUAM'ın verdiği hizmetlerin ve yaptığı testlerin kalitesinin uluslararası standartlarda olması, test sonuçlarının güvenilirliğinin uluslararası standartlara göre garanti edilmesi, analiz raporlarının dünyanın her yerinde geçerli olması gurur verici."

Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor
Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor
Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor
Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor

Hitit Üniversitesi, Almanya, Türkiye, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesinin diş implantı uygunluk testi Avrupa'dan talep görüyor - Son Dakika


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