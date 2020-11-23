"Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor" - Son Dakika

"Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor"

23.11.2020 09:51

"Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor" O, Türkiye'de Hititçe okuyabilen ve yazabilen sayılı insanlar arasında ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.

"Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor"

O, Türkiye'de Hititçe okuyabilen ve yazabilen sayılı insanlar arasında

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan:

"Dilin söz varlığından çıkmasına rağmen halk arasında yaşıyor olması toplumun hafızasının güçlü olduğunu gösteriyor"

"Kaka, kaki veya gaga kelimeleri "diş" anlamındadır, derleme sözlüğünde de kak kelimesi "diş, dilim, parça" anlamına geliyor"

ADANA - Türkiye'de Hititçe okuyabilen ve yazabilen sayılı insanlar arasında bulunan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, Milattan Önce kullanılan bazı Hititçe kelimelerin anlamlarıyla birlikte değişmeden günümüzde de kullanıldığını söyledi.

Uzun yıllar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Hitit Tarihi üzerinde çalışan ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, bazı Hititçe kelimelerin günümüzde de kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine bir araştırma yapan Akdoğan, Arkeolog Özcan Şimşek ile birlikte "Hititçe ile Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ndeki Benzer Kelimeler Üzerine" isimli bir makale yayınladı.

2019 yılında Kubaba Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih Dergisi'nde yayınlanan 26 sayfalık makalede, milattan 2 bin yıl önce kullanılan bazı Hititçe kelimelerin günümüzdeki anlamlarına ve hangi yörelerde kullanıldığına değindi.

Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, yeni kelimeleri arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yazının icadıyla kayıt altına alınan ve gelecek nesillere aktarılan kelimelerin bazılarının dilin söz varlığından çıkmasına rağmen halk arasında yaşıyor olması toplumun hafızasının da güçlü olduğunu gösteriyor. Milattan 2 bin yıl önce Anadolu'da konuşulan bazı kelimeler sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılması suretiyle insanların dağarcığında kalmıştır ve bu kelimelere günümüz sözlüklerinde değil de halk ağzında rastlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu tarafından 12 cilt olarak yayınlanmış Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ile Hititçede kullanılan kelimeleri karşılaştırdığımızda birçok kelimenin halen kullanılmakta olduğunu tespit ettik. Böylelikle Hititlerden itibaren devam eden kültür birikimi sekteye uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır" diye konuştu.

"150-200 kelimenin yayın aşaması devam ediyor"

Şu ana kadar 60 kelime bulduklarını, 200'e kadar yakın kelimenin de yayın aşamasının devam ettiğini belirten Akdoğan, "Bu çalışmayı Derleme Sözlüğünde Hititçe ile benzer kelimeler bulabilir miyiz diye başlamıştık. Başladığımızda çok fazla benzeyen kelimeler bulduk. Şimdilik sayısı 60 tane kadar olan bulduğumuz kelimeleri Kubaba, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih Dergisi'nde yayınladık. Ayrıca 150-200 tane daha kelime bulduk, onların yayın aşaması ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Birçok kelime halen kullanılıyor"

Kelimelerden örnekler veren ÇÜ fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Hititçe'de kaka, kaki veya gaga kelimeleri "diş" anlamındadır, derleme sözlüğünde de kak kelimesi "diş, dilim, parça" anlamına geliyor. Bu kelimeler, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı ve Konya'da derlenmiştir. Halen de kullanılmaktadır. Hititçe'de kiruşa kelimesi "bir çeşit pırasa" anlamındadır, derleme sözlüğünde kiriş kelimesi "pırasa, taşlar arasında biten bir ot" şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine derleme sözlüğünde kiriç veya çiriş şeklinde karşımıza çıkan kelimelerin anlamı "dağ pırasası"dır ve Hititçe'deki anlamıyla aynı olduğu görülmektedir. Bu kelime de Düzce, Bolu, Malatya, Sivas ve Muğla'da derlenmiştir.

Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor
Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor
Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor
Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Türkiye, Kaka, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı
Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı         
09:40
Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu         
09:22
Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti         
09:04
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak         
08:35
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 10:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei