Hititler'den kalan tuz mağarasında hedef 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tuz mağarasıyla ilgili turizm hedeflerinin yılda 1 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi.

Esen, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde, Belediyenin 2020 faaliyetlerini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Projeler hakkında bilgi veren Esen, Çankırı için tuz mağarasının önemine işaret etti.

Hititler'den kaldığı ve yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretimi yapıldığı bilinen mağara ile ilgili turizm hedeflerinin yüksek olduğunun altını çizen Esen, tuz mağarasının tanıtımı için geniş kapsamlı tuz festivali planladıklarını ancak salgın nedeniyle hayata geçiremediklerini anlattı.

"2019 yılında gelen ziyaretçi sayımız hazır olmamamıza rağmen 150 bin civarındaydı. 2020 yılında pandemiye rağmen 180 binleri buldu." diyen Başkan Esen, şöyle devam etti:

"Ve korkunç bir talep var. Çok fazla tanıtımını yaptığımızı da düşünmüyorum. İlk olarak dışarıdan peyzaj çalışmasına geçmiştik. Pandemi süreci çıktı. Sosyal tesisini yaptık. İlaveler de yapacağız. Şu anda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile güdümlü proje kapsamında içerisiyle alakalı projeler yapılıyor. Yaklaşık 6 milyon lira gibi KUZKA'dan bir destek alacağız. Türkiye'de eşi benzeri yok, dünyada da en büyük 3 mağaradan bir tanesi."

Esen, tuz mağarasının Çankırı turizminin lokomotifi olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnanmadığım şeyi bu kadar ısrarla söylemem. Biz 1 milyon ziyaretçiyi tuz mağarasına getireceğiz. Bu yıl olmadı seneye, seneye olmadı mı, öbür yıl. Mutlaka gelecek. Bunun belediye anlamında bir avantajı yok ama Çankırı halkı için çok önemli buluyorum bunu. Ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacaktır. Bana göre lokomotif ve şehrin en başta dinamiklerini ateşleyecek olan tuz mağarasıdır."