Üye Girişi
Hititlerin 3 bin 500 yıllık "kutsal evlilik" tableti ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika

Hititlerin 3 bin 500 yıllık "kutsal evlilik" tableti ziyaretçisiyle buluştu

12.12.2021 11:13

Anadolu'da hüküm sürmüş Hitit İmparatorluğu'nun "kutsal evlilik", "bayram", "büyü" gibi ritüellerini anlatan 3 bin 500 yıllık 4 tablet, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Anadolu'da hüküm sürmüş Hitit İmparatorluğu'nun "kutsal evlilik", "bayram", "büyü" gibi ritüellerini anlatan 3 bin 500 yıllık 4 tablet, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında bir ay süreyle çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin "son konuğu" Hitit Dönemi'nden kalan çivi yazılı kil tabletler oldu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1930'lu yıllarda tüm halkın ziyaret edebilmesi amacıyla Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden İzmir Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen yaklaşık 50 tablet, 90 yıldır korunduğu depolardan çıkarılarak yeniden incelemeye alındı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden uzmanlar, 3 bin 500 yıllık tabletler üzerinde çalışma başlattı.

Uzmanların bilimsel çalışmaları sürerken 4 eser de İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazine odasında ziyaretçilerle buluştu.

Yunan ve Roma medeniyetlerini etkilemiş

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, çivi yazılı tabletlerin Boğazköy bölgesinde çıkarıldığını belirtti.

Tabletlerin bir bölümünün 1970'li yıllarda okunduğunu, diğerleriyle ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü aktaran Keser, şu bilgileri verdi:

"Tabletlerdeki her cümle, her harf yeni bilgiler içeriyor. Hititler bundan yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm sürmüş büyük bir Anadolu imparatorluğuydu. Fethettiği toprakların tanrısını da kabul ederlerdi ve bu yüzden 'Bin Tanrı İli' olarak anılırdı. Tabletlerden anladığımız kadarıyla 170'e yakın bayramları vardı. Bu bayramlar, her seferinde kral ve baş tanrı öncülüğünde kutlanıyordu. Bazı bayramlar 38 gün sürüyordu. Hepsinin ritüeli de farklıydı."

Keser, müzedeki tabletlerin Hititlerin bayram, resmi yazışma, büyü, falcılık ritüellerini anlattığını ifade ederek, sergilenen 4 tablet arasında yer alan "kutsal evlilik" teması içeren tabletin ise günümüze kadar okunmadığına işaret etti.

"Yunan ve Roma mitolojisinde rastladığımız Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) burada da karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce tanrıça İştar anlatılmış. Belki çoban tanrı Dumuzi ile kutsal evlilikten bahsediliyor. Bunu anlatan tabletimiz ilk kez okunuyor." diyen Keser, tabletlerin akademik ve tarihsel olarak paha biçilemez olduğunu kaydetti.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında 2021 yılı boyunca gladyatörler ile sporcuların vücutlarını yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti "strigilis", peri heykelcikleri, Mısır'dan getirilen Uşabti heykelcikleri gibi eşsiz eserler İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmişti.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık kutsal evlilik tableti ziyaretçisiyle buluştu
Hititlerin 3 bin 500 yıllık kutsal evlilik tableti ziyaretçisiyle buluştu
Hititlerin 3 bin 500 yıllık kutsal evlilik tableti ziyaretçisiyle buluştu
Hititlerin 3 bin 500 yıllık kutsal evlilik tableti ziyaretçisiyle buluştu
Hititlerin 3 bin 500 yıllık kutsal evlilik tableti ziyaretçisiyle buluştu

Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji, Evlilik, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri 09:58 Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye getirildi
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi

Son Dakika Haberleri
11:11 İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin
11:06 Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor
10:55 Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi
10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır         
11:31
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 11:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hititlerin 3 bin 500 yıllık "kutsal evlilik" tableti ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement