Hititlerin başkentinde turizmin gelişimine girişimci kadınlar katkı sağlayacak - Son Dakika

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde kurulan Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yöredeki kadınların sosyal ve ekonomik alanda ön plana çıkarılması sağlanacak.

Boğazkale Kaymakamlığınca hazırlanan kalkınma projeleri kapsamında bir araya getirilen 11 kadın öncülüğünde kurulan kooperatif faaliyete geçti.

Yörede yetişen ve imal edilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda faaliyet gösterecek kooperatifle Hattuşalı kadınların sosyal ve ekonomik alanda ön plana çıkmaları amaçlanıyor.

Ayrıca, yöresel ürünlerin sergilenmesi ve satışının yapılması, Hitit figürlerinden oluşan hediyelik eşyanın üretilmesi ve pazarlanması ile ilçedeki kadınların ürünlerinin satılabileceği mecra oluşturularak turizm gelirlerinin artırılması planlanıyor.

"Turizme kadın eli değmesiyle çok olumlu gelişmeler yaşanacak"



Kaymakam Yunus Ataman, kooperatifi ziyaret ederek kadın girişimcilere başarılar diledi.

Boğazkale'nin tarihsel ve kültürel açıdan köklü bir geçmişinin bulunduğunu, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası ile Dünya Belleği Listeleri'nde yer aldığını anımsatan Ataman, "Bu tarihi önemine binaen yoğun ziyaretçi alan ilçemizde özellikle dezavantajlı durumda bulunan kadınların üretim faaliyetlerinde yer alarak hem ilçe turizmine katkı sağlamalarını hem de bu faaliyetlerden gelir elde etmelerini hedefledik. Bu kapsamda öncelikle üretim sürecinde neleri yapabileceğimizi, hangi alanlarda faaliyet gösterebileceğimizi belirleyerek kurs, eğitim ve gezi faaliyetleri planlayarak hayata geçirdik." diye konuştu.

Hediyelik eşya ile süt ve süt ürünleri imalatı, gastronomi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve kullanım alanları gibi birçok konuda kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Ataman, 2018'de 155, 2019'da da 140 olmak üzere 295 kadın girişimciye eğitim verilmesini sağladıklarını kaydetti.

Eğitim ve kurs faaliyetlerini tamamladıktan sonra Tarihi Dulkadiroğulları Konağı'nın haremlik bölümünü girişimci kadınlara tahsis ettiklerini belirten Ataman, şunları dile getirdi:

"Burasını yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılabileceği ve yöresel ürünlerden oluşan kahvaltı ve yemek hizmetinin verilebileceği uygulama alanı olarak düzenledik. İlçe turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında gayret eden, emek veren ve en başından beri fedakarca sürece dahil olan bugünün güçlü Hattuşalı kadınlarını temsil edebilecek en uygun isim de ancak 'Puduhepa' olabilirdi. Hitit döneminin en kudretli kraliçesi olan Puduhepa, hem kooperatif isminde hem de ambleminde yer alarak ilham kaynağımız oldu.

Kooperatif bünyesinde hizmet veren 11 kadın ile merkez ve özellikle Yekbas köyümüzden üretime katılan yaklaşık 60 kadın üreticimiz, bu faaliyetler kapsamında gelen ziyaretçilerimizle buluşturabilecekleri tüm ürünlerini bu vesileyle sunabilecek. Yaklaşık iki yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde turizm geliri elde eden kadın sayısı memnuniyet verici. Kısa sürede yakaladığımız başarının artacağına ve ilçe turizmine kadın eli değmesiyle çok olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair inancım tam."