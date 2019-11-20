Son Dakika Haberleri: Hitler'in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek
BBC
Son Dakika Dünya Hitler'in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek - Son Dakika Dünya

Hitler'in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek

6 saat önce

Avusturya Hükümeti, eski Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin polis karakoluna dönüştürüleceğini açıkladı.

Hitler'in doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülecek, System.String[]

Avusturya Hükümeti, eski Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin polis karakoluna dönüştürüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Bu yolla, evin asla Nazizm'in anılacağı bir yer olmayacağı mesajını vereceğiz" dedi.

Hükümet bir süredir, Braunau am Inn kasabasındaki evin "Neo-Naziler için bir anıta dönüşmesini engelleyecek" projeler üzerinde çalışıyordu.

Bu çerçevede evin tamamen yıkılması, müze ya da Nazizm karşıtı çalışmalar yürütecek bir merkeze dönüştürülmesi gibi fikirler ortaya atılmıştı.

Frantz Klintsevich adlı bir Rus milletvekili de evi satın alıp sonra da havaya uçurmayı teklif etmişti.

Hitler'in doğum yıldönümünde her yıl faşizm karşıtı gruplar, Almanya sınırı yakınlarındaki evin önünde eylem yapıyor.

2016'da istimlak edildi

Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da dünyaya geldiği bu evde çok kısa süre yaşadı.

1972'de devlete kiralanan ev yıllar boyunca engelli çocuklar için bir merkez olarak kullanıldı.

Ancak evin tadilatına izin vermeyen ev sahibi Gerlinde Pommer ile hükümet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bina 2011'den beri boştu. Hükümet 2016'da binayı istimlak etti.

Bu yıl Yüksek Mahkeme, ev sahibine 810 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Hükümet, karakol için önümüzdeki yıl Avrupa Birliği genelinde bir mimari proje yarışması düzenleyecek.

Adolf Hitler, Avusturya, Polis, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:20 
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