Son Dakika Haberleri: Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki
Son Dakika Dünya Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki - Son Dakika Dünya

Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki

6 saat önce

Bir Alman müzayede evinin Hitler'in silindir şapkası ve eşi Eva Braun’un kıyafeti dahil Nazi dönemine ait eşyaları açık artırıma sunması, başta Yahudi toplumu olmak üzerine birçok kişinin tepkisini çekti

Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki, System.String[]

Bir Alman müzayede evinin Hitler'in silindir şapkası ve eşi Eva Braun'un kıyafetleri dahil Nazi dönemine ait eşyaları açık artırıma sunması başta Yahudi toplumu olmak üzerine bazı kesimlerin tepkisini çekti.


Çarşamba günü satışa sunulan eşyalar arasında, Nazi Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Goering'in puro tabakası ve Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının gümüş kaplama versiyonu da var.

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Adolf Hitler, Eva Braun, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04 
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