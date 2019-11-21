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Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki
6 saat önce
Bir Alman müzayede evinin Hitler'in silindir şapkası ve eşi Eva Braun’un kıyafeti dahil Nazi dönemine ait eşyaları açık artırıma sunması, başta Yahudi toplumu olmak üzerine birçok kişinin tepkisini çekti
Bir Alman müzayede evinin Hitler'in silindir şapkası ve eşi Eva Braun'un kıyafetleri dahil Nazi dönemine ait eşyaları açık artırıma sunması başta Yahudi toplumu olmak üzerine bazı kesimlerin tepkisini çekti.
Çarşamba günü satışa sunulan eşyalar arasında, Nazi Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Goering'in puro tabakası ve Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının gümüş kaplama versiyonu da var.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04
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