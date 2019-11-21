Hitler'in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkaran müzayede evine tepki

Bir Alman müzayede evinin Hitler'in silindir şapkası ve eşi Eva Braun'un kıyafetleri dahil Nazi dönemine ait eşyaları açık artırıma sunması başta Yahudi toplumu olmak üzerine bazı kesimlerin tepkisini çekti.



Çarşamba günü satışa sunulan eşyalar arasında, Nazi Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Goering'in puro tabakası ve Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının gümüş kaplama versiyonu da var.