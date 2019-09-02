"Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi"
2 saat önce
Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02
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