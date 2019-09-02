Son Dakika Haberleri: "Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi"
Son Dakika Güncel Haber

"Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi"

2 saat önce

Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Muazzez İlmiye Çığ, dünyaca ünlü bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Haziran ayında 106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Muazzez İlmiye Çığ, Deutsche Welle, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Transfer sezonu ne zaman sona eriyor?
Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hitler istedi ama Atatürk Yahudi profesörleri vermedi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]