Son Dakika Haberleri: Hitler Onunla İşbirliği Yapan Belçikalılara Emekli Maaşı Bağlatmış

Hitler Onunla İşbirliği Yapan Belçikalılara Emekli Maaşı Bağlatmış

6 dakika önce

Diktatör Adolf Hitler'in, kendisine sadık ve itaatkar olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü verdiğini ortaya çıkaran Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı.

Hitler Onunla İşbirliği Yapan Belçikalılara Emekli Maaşı Bağlatmış, System.String[]
Diktatör Adolf Hitler'in, kendisine sadık ve itaatkar olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü verdiğini ortaya çıkaran Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı. İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 80 bin kişi Belçika mahkemelerince, düşmanla işbirliğinden suçlu bulunmuştu. Ancak cezaevinde yatanların bazılarının Adolf Hitler tarafından imzalanan kararnamelerden faydalanarak cezaevinde kaldıkları süre oranınca Almanya'dan ek emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Savaş sırasında da Almanya'da çalışmak zorunda kalan Belçikalılara Almanya, tazminat ödemişti.

ALMANYA LİSTEYİ VERMEMİŞ

Hitler tarafından emekli maaşı alan 22 Belçika'nın kimliğini öğrenebilmek için Belçika hükümeti, diplomatik girişimde bulunacak. DéFi Partisi Genel Başkanı Olivier Maingain'in, "Belçika hükümeti, bütün işbirlikçilerin isim listesini talep etmelidir. Emekli aylığının ödemesi sona ermelidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, savaştan sonra Almanya'nın, emekli maaşı alanların listesini Belçika'yla paylaşmayı reddettiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:55 

Almanya, Belçika, Adolf Hitler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukken Hayalini Kurduğu Aracı, Emekliliğinde Kendi Elleriyle Yaptı Borussia Dortmund 3 Hafta Sonra 3 Puan Aldı

Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek 2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hitler Onunla İşbirliği Yapan Belçikalılara Emekli Maaşı Bağlatmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]