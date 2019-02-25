Hitler Onunla İşbirliği Yapan Belçikalılara Emekli Maaşı Bağlatmış

Diktatör Adolf Hitler'in, kendisine sadık ve itaatkar olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü verdiğini ortaya çıkaran Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı.

Diktatör Adolf Hitler'in, kendisine sadık ve itaatkar olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü verdiğini ortaya çıkaran Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı. İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 80 bin kişi Belçika mahkemelerince, düşmanla işbirliğinden suçlu bulunmuştu. Ancak cezaevinde yatanların bazılarının Adolf Hitler tarafından imzalanan kararnamelerden faydalanarak cezaevinde kaldıkları süre oranınca Almanya'dan ek emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Savaş sırasında da Almanya'da çalışmak zorunda kalan Belçikalılara Almanya, tazminat ödemişti.



ALMANYA LİSTEYİ VERMEMİŞ



Hitler tarafından emekli maaşı alan 22 Belçika'nın kimliğini öğrenebilmek için Belçika hükümeti, diplomatik girişimde bulunacak. DéFi Partisi Genel Başkanı Olivier Maingain'in, "Belçika hükümeti, bütün işbirlikçilerin isim listesini talep etmelidir. Emekli aylığının ödemesi sona ermelidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, savaştan sonra Almanya'nın, emekli maaşı alanların listesini Belçika'yla paylaşmayı reddettiği öğrenildi.

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