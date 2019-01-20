Hitler Selamı' Avusturya'yı Ayağa Kaldırdı

BAŞKENT Viyana'da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache'nin konuşmasının ardından bir kişinin 'Hitler selamı' verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.

BAŞKENT Viyana'da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache'nin konuşmasının ardından bir kişinin 'Hitler selamı' verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.



Görüntüye tepki gösteren Avusturyalılar, Viyana Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabına şikayette bulundu.



POLİS AÇIKLAMA YAPTI



Tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yapan polis, görüntülerin incelenmek üzere Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumunun ilgili birimine iletildiğini duyurdu. Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan 'Anti Nazi Yasası' ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanırken, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılıyor. Bu arada Viyana'da ırkçılık karşıtı bir grup, 'Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor' sloganıyla aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.

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