Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması
1 saat önce
Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.
Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.
Alman Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nden Mohring'in yaklaşan eyalet seçimleri öncesi Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardından polis harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03
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