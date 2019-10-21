Son Dakika Haberleri: Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması
Son Dakika Dünya Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması

Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması

1 saat önce

Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.

Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri alan Alman politikacıya polis koruması, System.String[]

Hristiyan Demokrat Birliği Türingiya eyaleti lideri Mike Mohring, 27 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesi polis korumasına alındı.


Alman Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nden Mohring'in yaklaşan eyalet seçimleri öncesi Hitler selamı ile biten ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardından polis harekete geçti.

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Türingiya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03 
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