Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek - Son Dakika

Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek

Hitman 3\'ün oyun yönetmeni Crysis 4\'ün geliştirilmesine liderlik edecek
Son Güncelleme: 04.05.2022 20:00

Crytek'in bir sonraki oynu Crysis 4'ün geliştirilmesine efsanevi suikastçı oyunu Hitman 3'ün oyun yönetmeninin liderlik edeceği açıklandı.

Crysis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda IO Interactive'de Hitman 3 oyunun yönetmeninin Crysis serisinin dördüncü oyunu için oyun yönetmeni olarak bünyesine katıldığını duyurdu.

CRYSIS, YENİ OYUN DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

Crysis 4, Ocak ayında küçük bir teaser fragmanı ile duyuruldu ve hakkında daha fazla bir bilgi yayınlanmadı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Crysis, Twitter hesabından Crysis 4'te yer alacak oyun yönetmenini duyurdu.

Crysis'in yaptığı paylaşımda, "IO Interactive'de Hitman 3 Oyun Direktörü olarak yaptığı çalışmalarla tanınan Mattias Engström'ün bu hafta başlayacak olan Crysis serisinin 4. bölümü için Oyun Direktörü olarak Crysis ailesine katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

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Mattias Engström, Hitman 3'ün oyun yönetmeniydi, ancak şimdi Crysis 4'ün geliştirilmesinde öncülük etmek için Crytek ekibine katıldı. Enström, IO Interactive'in modern Hitman üçlemesinin hepsinde rol aldı ve finalde dizginleri ele almadan önce ilk ikisinde seviye tasarımcısı olarak görev yaptı.

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Son Dakika Gamegar Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek - Son Dakika
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