Son Dakika Haberleri: HİTÜ Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

HİTÜ Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı

23 dakika önce

Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) 4. Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı.

HİTÜ Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı, System.String[]
Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) 4. Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı.
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında desteklen proje kapsamında kura ile belirlenen 100 çocuğa 60 akademisyen eğitim veriyor.
HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitenin topluma hizmet faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği Çocuk Üniversitesinin halktan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Çocuklara üniversite ortamında keyif alacakları yöntemlerle bilimsel çalışma imkanı sunduklarını belirten Baykam, "Bunun yanı sıra çocukların verimli bir tatil dönemi geçirmelerine de olanak sağlıyoruz. Program kapsamında 18 farklı etkinlik üniversitemiz birimlerinde ve laboratuvarlarında yapılacak." dedi.
Akademisyenlerce hazırlanan ders içerikleri ile çocukların güzel ve verimli bir etkinlik dönemi geçireceğini dile getiren Baykam, "Programda çocuklara anatomiye giriş, arkeoloji atölyesi, 3D tasarım atölyesi, DNA okulu, ebru atölyesi, elektronik robot atölyesi, nano dünyaya yolculuk, mikropların dünyası, matematik, İngilizce, müzik ve spor alanlarında buna benzer pek çok eğitim verilecek. Bu sayede çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:46 Kaynak: AA
konferans, ethem erkoç, rektör, çocuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti 23 Haziran'dan sonra 4 parti masaya oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HİTÜ Çocuk Üniversitesi etkinlikleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]