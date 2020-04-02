HİTÜ'den yerli ve milli

Hitit Üniversitesi (HİTÜ), öğrencilere uzaktan eğitim vermek amacıyla iki hafta içiinde yerli ve milli "Uzaktan Eğitim Modülü" yazılımını hayata geçirdi.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararınca üniversitelerin uzaktan eğitim sistemine geçtiğini hatırlattı.

Uzaktan eğitim sistemlerinin üniversiteler için ciddi bir gider kalemine dönüştüğünü belirten Öztürk, "Biz de kendi yazılımımızı yapmak için harekete geçtik. Yazılım ekibimiz kısa bir süre içinde çok yönlü ve geliştirilebilir bir modül hazırladı. Birçok üniversite için ciddi maliyet kalemine dönüşen, akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunmakta zorlandıkları uzaktan eğitim yazılımlarıyla süreci yönetmeye çalışırken, Üniversitemiz uzaktan eğitimde kendi yazılımını kullanan nadir üniversitelerden biri olarak bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, modül için herhangi bir yazılım veya donanım altyapısı harcaması yapmadan, öz kaynakla öğrencilere destek olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Modülü geliştiren ekibe önderlik eden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak ise Uzaktan Eğitim Modülünün üniversite için önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Modülün öğrenciler tarafından kullanılmaya başladığını aktaran Çırak, şunları kaydetti:

"Bu yeni süreçte, eğitim modüllerinin kullanımıyla ilgili teknik doküman ve video materyalleri öğrencilerimize sanal sınıf ortamında sunulmaktadır. Hitit Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte öğrencilerimize kolaylıklar sunmak için teknik ekibimiz ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tamamen üniversitemize ait olan Hitit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemimizle sürece çok çabuk adapte olabildiğimiz için mutluluk duymaktayız."