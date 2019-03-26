Son Dakika Haberleri: Hitü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Akredite Olacak

Hitü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Akredite Olacak

28 dakika önce

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti.

Hitü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Akredite Olacak, System.String[]
Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi genel cerrahi ana bilim dalının akreditasyon talebi üzerine yaptıkları incelemede gördüklerinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin genç bir fakülte olduğunu anlatan Özçelik, genel cerrahi ana bilim dalının eğitim yeterliliğinden etkilendiklerini kaydetti.

Rektör Alkan da üniversite olarak akreditasyona son derece önem verdiklerini vurguladı.

Yapılan işlerin ölçülebilir olmasıyla kalite belgelendirilmesinin sürdürülebilir kalitenin bir gereği olduğunu dile getiren Alkan, "Üniversitemizde yapılan tüm çalışmaların odağına kalite ile ulusal ve uluslararası standartları koymaya gayret ediyoruz. Tüm bu gayretlerin sonucunda üniversitemiz sadece nicel olarak çok yol kat etmekle kalmayıp, nitel olarak da büyük mesafeler aldı." ifadesini kullandı.

Ziyarete Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, ikinci Başkan Prof. Dr. Neşet Köksal, Eşyetkilendirme Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Zafer Ergül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Bozkurt ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar Bostanoğlu katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Güncel
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