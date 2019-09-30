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HİTÜ, kapılarını annelere açıyor

1 saat önce

Hitit Üniversitesi, kapılarını anne ve anne adaylarına açıyor.

HİTÜ, kapılarını annelere açıyor, System.String[]

Hitit Üniversitesi, kapılarını anne ve anne adaylarına açıyor.


Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) tarafından hayata geçirilen bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Anne Üniversitesi projesi sağlam toplumların oluşmasında yetiştirdikleri nesillerle en önemli görevi üstlenen annelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.


Proje kapsamında sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi pek çok alanda annelere eğitimler verilecek. Kendini tanıma ve kişisel gelişim odaklı olarak tasarlanan Anne Üniversitesi, kişisel gelişime katkı sağlamanın yanı sıra aile içi iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarını destekleyecek. Koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı gibi konularında farkındalık oluşturması hedeflenen proje sonunda anne ve anne adaylarına sertifika verilecek.


Proje hakkında bilgi veren Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, üniversitenin sadece eğitim ve araştırma alanındaki çalışmalarla değil misyonu gereği Çorum ve bölgeye bilimsel, kültürel,, sosyal ve ekonomik katkı sağlayabilecek bir çok etkinlik gerçekleştirerek, toplumla karşılıklı etkileşim içinde katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.


Bu amaçla gerçekleştirdikleri projelerden birisinin de 21 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Anne Üniversitesi" olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nurcan Baykam, projenin HÜKAM ve HİTİTSEM işbirliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.


İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen proje kapsamında annelere üniversite birimlerinde iki hafta boyunca sağlıktan finansa, edebiyattan kültüre, kültürden psikolojiye, çocuk gelişiminden aile içi iletişime kadar bir çok alanda üniversitenin uzman akademik kadrosu tarafından üniversite sıralarında eğitim verileceğini kaydeden Rektör Yardımcısı Baykam, "Geçtiğimiz yıl etkinliğe 57 anne ve anne adayı katılırken bizlere heyecan verici dönüşleri ve mennuyit verici ifadeleri oldu. Bu yılda 40'a yakın öğretim üyesinin görev alacağı projede 25 farklı konuda anne ve anne adaylarımıza eğitim vereceğiz. Onlara üniversite ortamında kendilerini geliştirmeye, bilgilenmeye ve sanatsal aktiviteler göstermeye yönelik imkan sağlanacak" dedi.


Anne Üniversitesi projesi ön kayıtlar 7 Ekim tarihinde sona erecek. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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