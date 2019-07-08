Son Dakika Haberleri: HİTÜ'lü minik üniversiteliler kep attı
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HİTÜ'lü minik üniversiteliler kep attı

1 saat önce

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi programı, dördüncü mezunlarını verdi.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi programı, dördüncü mezunlarını verdi.
15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreniyle 100 çocuk diplomalarını alarak kep attı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, dördüncüsü gerçekleşen programda bugüne kadar 300 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.
Programda çocukların yaş grubuna uygun şekilde üniversite ortamını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Çocukların bize sorduğu sorularla bu eğitimin çocukların gelişimine ne kadar katkı sunduğunu gördük. Ayrıca çocuklar, geleceğin üniversite kuşağıyla ilgili ilgili neleri dikkate almamız gerektiğini bize gösterdi. İlk buluşmamızda çocukların sorduğu bazı soruları ben cevaplayamadım. Bu kadar meraklı ve taze beyinlerle birlikte olmaktan son derece memnunuz."
Çocuklardan aldıkları geri dönüşlerle gelecek yıllarda farklı neler yapılabileceğiyle ilgili istişare yaptıklarını anlatan Öztürk, gelecek yıllarda kontenjanı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Törende çocuklardan oluşan koro, küçük bir konser verdi.
Tören sonunda öğrenciler tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergi gezildi.
Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal da katıldı.
HİTÜ'lü minik üniversiteliler kep attı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:26 Kaynak: AA
Hitit Üniversitesi, Güncel
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