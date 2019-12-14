HİTÜ'lü öğrenciler Osmancık'ta tanıtım filmi çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel HİTÜ'lü öğrenciler Osmancık'ta tanıtım filmi çekti - Son Dakika

HİTÜ'lü öğrenciler Osmancık'ta tanıtım filmi çekti

6 saat önce

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Osmancık'ta tanıtım filmi çektiler.

HİTÜ'lü öğrenciler Osmancık'ta tanıtım filmi çekti, System.String[]

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Osmancık'ta tanıtım filmi çektiler.


Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Aşır, tanıtım filmi çekimleri için bölüm öğrencileri ile birlikte Osmancık'a geldi. Kafileye Koyun Baba Mahallesi Muhtarı Hasan Şahin eşlik etti.


Mahalle Muhtarı Hasan Şahin, Okul Müdürü Zekeriya Işık tarafından kendisine ulaşıldığını belirterek "Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim görevlilerimiz ilçemize gelerek Koyun Baba Türbesinde ve Köprüsü'nde çekimler gerçekleştirdi. Çekimlerin tanıtım filmi için yapıldığı ve 2 çekim için daha ilçemize tekrar geleceklerini belirttiler." diyerek muhtarlığa yapılan ziyaretten dolayı da Işık, Aşır ve öğrencilere teşekkür etti. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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