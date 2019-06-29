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HİTÜ öğrencilerinin proje başarısı

1 saat önce

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce hazırlanan "Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması" projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Kayseri Bölge birincisi oldu.

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Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce hazırlanan "Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması" projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Kayseri Bölge birincisi oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şeyma Meryem Yılmaz ve Merve Mama, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Çakmak'ın danışmanlığında hazırladıkları projeyle TÜBİTAK'ın proje yarışmasına başvurdu.
Türkiye genelinde bin 650 projenin başvurduğu yarışmanın bölge finalleri, Kayseri'de gerçekleştirildi.
Yarışmada Yılmaz ve Mama tarafından hazırlanan "Glütensiz Keklerde Gam Alternatifi Olarak Çimlendirilmiş Keten Tohumu Ununun Kullanılması" projesi, "Gıda ve Tarım" kategorisinde birinci seçilerek, Türkiye finallerine yükseldi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yılmaz ve Mama'yı tebrik ederek, finalde başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Kayseri, Hitit Üniversitesi, Güncel
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