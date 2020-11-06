HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika

HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti
06.11.2020 11:06
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Ali Osman Öztürk'ü, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur karşıladı. Rektör Öztürk ve Üniversite heyeti Üniversitede yürütülen çalışmalar ve iki üniversite arasında olası iş birliği konuları üzerine görüşme gerçekleştirdiler.
Görüşme Öztürk ve Uysal'ın karşılıklı hediye sunumları ile sona erdi. - KÜTAHYA
Son Dakika Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir İzmir'i yıkan depremde acı gerçek ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı