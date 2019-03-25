Hitü Tıp Fakültesinde Anabilim Dalı Sayısı 13'e Yükseldi

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve acil tıp anabilim dallarında uzmanlık eğitimi verme yetkisi verildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve acil tıp anabilim dallarında uzmanlık eğitimi verme yetkisi verildiği bildirildi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunca Prof. Dr. Çetin Erol, Prof. Dr. Hayati Bilgiç ve Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan oluşan heyetin 21 Şubat'ta Çorum'da inceleme yaptığını belirtti.



Ardından 5 Mart'ta Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesine üç ana bilim dalına daha uzmanlık eğitimi verme yetkisinin verildiğini aktaran Dolapçı, 18 Mart'ta güncellenen yetkilendirilmiş uzmanlık eğitimi program listesine göre Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi verilen anabilim dalı sayısının 13'e yükseldiğini ifade etti.



Dolapçı, halen aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, deri ve zührevi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, tıbbi mikrobiyoloji ve üroloji anabilim dallarında uzmanlık eğitimi verme yetkileri bulunduğunu, toplamda 47 asistana da uzmanlık eğitimi verildiğini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı

Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı