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HİTÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı

35 dakika önce

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde iki yeni yüksek lisans programı açılacağı bildirildi.

HİTÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı, System.String[]
Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde iki yeni yüksek lisans programı açılacağı bildirildi.
HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Bilimler Enstitüsünde disiplinlerarası dış ticaret ve tedarik zinciri yönetimi tezli yüksek lisans programları açılması için yaptıkları başvurunun Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygun bulunduğunu belirtti.
Açılan yeni programlarla 39'u yüksek lisans, 11'i doktora olmak üzere toplam 50 lisansüstü programa ulaşıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Programlarımızda insanlığa fayda sağlayacak çalışmaların yapılacağına ve alanında donanımlı akademisyenlerin yetişeceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemiz sürekli yükselen ivmeyle çalışmalarını devam ettirecektir. Sahip olduğumuz bütün bölüm ve programlarımızla ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma için lisansüstü eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: AA
Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Güncel
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