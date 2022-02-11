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HIV'in keşifçisi Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog hayatını kaybetti - Son Dakika

HIV'in keşifçisi Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog hayatını kaybetti

11.02.2022 02:13
HIV'in keşifçisi Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog hayatını kaybetti

AİDS hastalığına yol açan HIV'i keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.

AİDS hastalığına yol açan HIV'i keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.

8 Şubat'ta Paris'e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier'nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Luc Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983'te AİDS'e neden olan virüs HIV'i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008'de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü.

Fransa'da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.

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Nobel Tıp Ödülü, Araştırma, Nobel, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HIV'in keşifçisi Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız virolog hayatını kaybetti - Son Dakika


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