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HIV virüsünü Çin'de ortaya çıkaran Çinli doktor, sığındığı ABD'de hayatını kaybetti

2 gün önce

Çin'de 1990'lı yıllarda HIV virüsü ve Hepatit salgınını ortaya çıkararak binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr. Shuping Wang, sığındığı ABD'de hayatını kaybetti.

HIV virüsünü Çin'de ortaya çıkaran Çinli doktor, sığındığı ABD'de hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'de 1990'lı yıllarda HIV virüsü ve Hepatit salgınını ortaya çıkararak binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr. Shuping Wang, sığındığı ABD'de hayatını kaybetti.


1990'lı yıllarda Çin'de HIV virüsünü ve hepatit salgınını ortaya çıkaran Dr. Shuping Wang, sığındığı ABD'nin Utah eyaletinde 59 yaşında hayatını kaybetti. Wang, 1991 yılında Çin'in Henan eyaletinde plazma toplama merkezinde görevlendirilmiş, yüzlerce yerel vatandaş da hükümet tarafından işletilen kan bankalarına kan satıyordu. Ancak, kısa bir süre sonra kan satışının ciddi bir sağlık riskine neden olabileceği anlaşıldı. Çapraz bulaşma gibi, yetersiz kan topa-kama metotları çok sayıda dönerden, diğer donörlere Hepatit C bulaşması ihtimali ortaya çıktı. Wang, merkezde görevli yöneticileri bu konuda uyarmasına rağmen ciddiye alınmadı. Ancak aldığı olumsuz yanıta rağmen vazgeçmeyen Wang, konuyu bu kez Sağlık Bakanlığına taşıdı. Sağlık Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda tüm donörlerin Hepatit C testinden geçmesi gerektiği kararına vardı. Ancak, alınan kararının ardından Dr. Wang "ispiyoncu" olmakla suçlandı ve işi bırakmaya zorlandı. Yöneticileri tarafından da "işi engellemekle" suçlanan Wang, görevden alınarak sağlık bürosuna atandı.


İkinci bir skandalı ortaya çıkardı


Sağlık konusundaki çalışmalarından vazgeçmeyen Wang, 1995 yılında ikinci bir sağlık skandalını ortaya çıkardı. Wang, HIV virüsü taşıyan ve 4 farklı bölgede kan satışına devam eden bir donörü ortaya çıkardı. Dr. Wang, Henan eyaletindeki tüm kan merkezlerini yöneticilerini bir kez daha uyardı ancak, bir kez daha olumsuz bir yanıt aldı. Elini taşın altına koyarak sorunu çözmeye çalışan Wang, çeşitli test kitleri alarak rast gele donörlerden 400 örnek aldı. Yapılan tesler sonucun yüzde 13 oranında HIV virüsü tespit etti. Bu kez sonuçları başkent Pekin'deki yetkililere kadar götüren Wang, evine döndüğünde hedef alındı.


Salgını ortaya çıkarmasıyla binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr. Shuping Wang, işini kaybetti, saldırıya uğradı ve virüsü ortaya çıkarmasının ardından kliniği de yakılıp yıkıldı. Wang, olayların ardından Çin'den ayrılarak bir daha ülkesine dönmedi.


Dr. Shuping Wang'ın hayatından esinlenen oyun Londra'da sahnelenirken Wang oyunda "halk sağlığı kahramanı" olarak anılıyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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