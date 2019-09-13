Son Dakika Haberleri: Hız denetimlerinde 121 bin TL ceza
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Hız denetimlerinde 121 bin TL ceza

4 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan hız denetimlerinde 405 sürücü ve tescil plakasına toplam 121 bin 345 TL cezai işlem uygulandı.

Hız denetimlerinde 121 bin TL ceza, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan hız denetimlerinde 405 sürücü ve tescil plakasına toplam 121 bin 345 TL cezai işlem uygulandı.


Ülke genelinde trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla Tekirdağ'da "Hız Denetimleri" gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 669 araç/sürücü denetlenirken, 405 sürücü ve tescil plakasına toplam 121 bin 345 TL cezai işlem uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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