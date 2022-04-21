Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi

21.04.2022 16:44
Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi

Türkiye genelinde trafik ekiplerince yapılan radar kontrollerinde hız ihlali yaptığı belirlenen 12 bin 114 sürücüye ceza yazıldı.

Türkiye genelinde trafik ekiplerince yapılan radar kontrollerinde hız ihlali yaptığı belirlenen 12 bin 114 sürücüye ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde 14-15 Nisan tarihlerinde motosiklet, 16-17 Nisan tarihlerinde ise radarla hız denetimleri yapıldı.

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasak ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek amacıyla yapılan denetimlerde, hız limitlerini aştığı tespit edilen 12 bin 114 sürücüye trafik cezası kesildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 28 bin 391 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 736 sürücü ve yolcunun kask takmadığı, 859'unun belgesiz motosiklet kullandığı, 190'ının tescil belge ve plakasının uygun olmadığı, 306'sının da zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi.

Kontrollerde, 641 motosiklet trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

YORUMLAR
500
Motobike İstanbul 2022'nin en pahalı motoru 1 milyon TL Motobike İstanbul 2022'nin en pahalı motoru 1 milyon TL Yenal Gökyıldırım: 'Yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz' Yenal Gökyıldırım: 'Yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz'

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement