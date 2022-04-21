Hız ihlali yapan 12 bin 114 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Türkiye genelinde trafik ekiplerince yapılan radar kontrollerinde hız ihlali yaptığı belirlenen 12 bin 114 sürücüye ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde 14-15 Nisan tarihlerinde motosiklet, 16-17 Nisan tarihlerinde ise radarla hız denetimleri yapıldı.

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasak ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek amacıyla yapılan denetimlerde, hız limitlerini aştığı tespit edilen 12 bin 114 sürücüye trafik cezası kesildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 28 bin 391 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 736 sürücü ve yolcunun kask takmadığı, 859'unun belgesiz motosiklet kullandığı, 190'ının tescil belge ve plakasının uygun olmadığı, 306'sının da zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi.

Kontrollerde, 641 motosiklet trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.