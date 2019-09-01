Son Dakika Haberleri: Hız ihlali yapan sürücülere ceza
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Hız ihlali yapan sürücülere ceza

4 saat önce

Balıkesir'de trafik ekipleri, ana yollarda hız ihlali yapan sürücüleri radar ile denetledi.

Hız ihlali yapan sürücülere ceza, System.String[]

Balıkesir'de trafik ekipleri, ana yollarda hız ihlali yapan sürücüleri radar ile denetledi. Araçları ile hız ihlali yapan 393 araç sürücüsüne ekipler para cezası uyguladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla "Özel Denetim-56 Radarla Hız Denetimi" yapıldı. Yapılan radarla hız denetiminde 393 araç kontrol edilirken, hız ihlali yapan sürücülere 109 bin 444 TL ceza yazıldı. 8 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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