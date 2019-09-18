Hız kesici kasisler yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasını da göz önünde bulundurarak, özellikle okul önlerinde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde yıpranan ve özelliğini yitiren hız kesici kasislerin montaj çalışmasını başlattı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki trafik güvenliği sağlama amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasını da göz önünde bulundurarak, il genelinde hız kesici kasislerin montajına başladı. Çalışmalar hakkında Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılmasına müteakip Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle okul önlerinde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde yıpranan ve özelliğini yitiren hız kesici kasislerin montaj çalışmalarına başlanmıştır. Manisa merkezdeki eksiklikler tamamlandıktan sonra ilçelerimizde de bu kasislerin tamamlanmasına devam edilecektir" denildi. - MANİSA