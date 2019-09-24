Son Dakika Haberleri: Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı
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Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirmesinin ardından motor sürücüsü ile birlikte 2 kurye gözaltına alındı.

Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirmesinin ardından motor sürücüsü ile birlikte 2 kurye gözaltına alındı. Motoru kullanan F.K.'nın uyuşturucu hemen teslim edebilmek için İstanbul'dan Kayseri'ye hız motoruyla 5 saatte geldiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın hız motoru ile İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında yolu çift taraflı trafiğe kapatan ekipler, motorda arama yaptı. Motorda yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ve 10,75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. emniyete götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.K.'nın getirdiği uyuşturucuyu teslim alacak olan 2 kişiyi de düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


770 kilometrelik yolu 5 saatte gelmiş


Öte yandan, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirip kuryelere teslim edecek olan F.K.'nın, hız motoru ile otomobilin 8 buçukta saatte geldiği 770 kilometrelik yolu, hız motoruyla 5 saatte geldiği ortaya çıktı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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