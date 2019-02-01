Hız Sınırına Uymayanlar Affedilmiyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hız sınırının 70 kilometre olduğu Atatürk Bulvarında aşırı hız yapan sürücülere göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hız sınırının 70 kilometre olduğu Atatürk Bulvarında aşırı hız yapan sürücülere göz açtırılmıyor.



Şehrin en işlek trafiklerinden birine sahip olan Atatürk Bulvarı üzerinde aşırı hız, dikkatsizlik gibi nedenlerden dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor. Hız sınırının otomobillere 70, diğer araçlara ise 50 olan Atatürk Bulvarında trafik polisleri tarafından radar ve trafik denetimleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimler esnasında hız sınırı 70 olmasına rağmen 70 kilometre hızı geçen sürücüler tek tek durduruldu. Hız sınırına uymayan sürücülere yaptıkları hıza göre ceza yazıldı. En düşük ceza 488 TL olurken, en yüksek ceza ise bin TL üzeri oldu. Aynı zamanda en fazla 70 kilometre hız yapılması gereken yolda bazı sürücülerin 130-150 arasında hız yaptığı da görüldü.



Polis ekipleri radar aracının hem sabit hem de gezici olarak faaliyet gösterdiğini, yaşanabilecek kazaların en aza indirilmesi için 24 saat çalıştıklarını vurguladılar.



Polis ekipleri aynı zamanda sürücülerden trafik kurallarına uymalarını aşırı hızdan kaçınmalarını da istedi. - ADIYAMAN

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