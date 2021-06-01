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Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu - Son Dakika

Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu

01.06.2021 15:33

Ankara'da avukat Paşa Büyükkayaer, duruşmaya gittiği sırada aracıyla hasarlı kazaya karıştı. Kaza sebebiyle vakit kaybeden ve duruşmaya yetişmek adına hız yapan Büyükkayaer'e, hız sınırını yüzde 30 aştığı için 652 TL ceza uygulandı. Mahkeme, avukatın başvurusu üzerine müvekkili aleyhine ağır hak kayıplarına neden verecek duruşmaya yetişebilmek için kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediği kanaatiyle para cezasının iptaline karar verdi.

Avukat Paşa Büyükkayaer, geçen 1 Nisan'da Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan müvekkilinin saat 09.30'daki duruşmasına gitmek için, Çankaya ilçesinde bulunan bürosundan otomobiliyle yola çıktı. Büyükkayaer, Çankaya Gazi Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında maddi hasarlı kazaya karıştı. Karşı tarafla anlaşamayınca olay yerine polis çağırıldı. Büyükkayaer, polisin gecikmesi üzerine duruşmaya geç kalmamak için tutanak tutmadan yola devam etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ankara Batı Bulvarı Güvercinlik Tesisleri önünde hızı sınırını yüzde 30 aşan Büyükkayaer'e 652 lira idari para cezası uygulandı. Kesilen cezayı ödeyen Büyükkayaer, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurarak, cezaya itiraz etti. Dilekçede, Avukatlık Kanunu'nun 1'nci maddesi 'Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir' demektedir. Müvekkil ise kamu görevini icra ederken, kendi müvekkilini hak kaybına uğratmamak için hız sınırını aşmak zorunda kalmıştır. Açıklanan sebeplerden anlaşılacağı üzere müvekkilin hız sınırını aşma kastı bulunmamaktadır denilerek cezanın iptali ve ödenen paranın geri iadesi talep edildi.

MAHKEME AVUKATI HAKLI BULDU

İtiraz dilekçesini değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kararında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile TCK'nın ilgili maddelerine gönderme yaparak, avukatın beklenmeyen bir şekilde trafik kazasına karıştığına dikkat çekti. Kararda, avukat Büyükkayaer'in bilerek neden olmadığı beklenmeyen bir nedenle (trafik kazası), iştirak etmemesi halinde müvekkil aleyhine ağır ve muhakkak hak kayıplarına sebebiyet verecek duruşmaya yetişebilmek amacıyla kastı olmaksızın kabahate konu fiili işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Kararda, Kabahatin işlendiği tarihte durumun ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu olan acil bir hal olduğu, kasıtlı bir kabahat eylemi içerisinde bulunulmadığı gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir denilerek, cezanın iptali ve ödenen paranın iadesine hükmedildi.

"BEN KAMU GÖREVİ İCRA EDİYORUM"

Avukat Büyükkayaer, duruşmaya yetişmek isterken trafik kazası geçirdiğini, tutanak için karşı tarafla anlaşamadıklarını, polisi beklemeden duruşma için yola devam ettiğini belirterek, "Hız sınırını 82 kilometre olduğu yerde 123 kilometre hızla radara yakalandım. Cezayı ödeyerek yasal süresi içinde itiraz ettim. Avukatlık Kanununun 1'nci maddesinde avukatlığı kamu görevi gören serbest meslek hükmü vardır. Serbest meslek kısmı ön plana çıkar; ama kamu görevi gördüğü her zaman geri planda tutulur. Bu hususu açıklığa kavuşturmak ve tescil ettirmek için cezaya itiraz ettim. Sonuçta ben duruşmaya giderken bir vatandaşın hakkını temsil etmeye giderken bu cezayı yedim. Bu sebeple kamu görevi icra ediyorum. Sulh Ceza Hakimliği de benim itirazımı haklı bularak Kabahatler Kanununun 12'nci maddesine atıfla TCK'nın 25'nci maddesinde yer alan hukuka uygunluk gerekçesiyle cezamı kaldırdı" diye konuştu.

Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Duruşma vardı nedeniyle iptal oldu

Mahkeme, Ankara, Sulh, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu 'Duruşma vardı' nedeniyle iptal oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Ferhat Beygo: Adalet sadece duvarlardaki "Adalet mülkün temelidir" yazısından ibaret. Bu kararı verenlerin vicdanı nasıl rahat edebiliyor anlamış değilim. Adalet herkes için gerekli. Elbet birgün bu kararı verenlerin de ihtiyacı olacaktır. Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
  • Melih Quaresma : Yine güzel ülkemin adaletsizliği. Duruşman varsa duruşma saatine göre biraz daha erken çıkacaksın yola. Bizimde acelemiz oluyor biz hız yaparsak cezayı yiyoruz ama. Seninki işte bizimki iş değil mi? İşe gidiyorum diyenin cezasını iptal edin o zaman. Cevap Yaz 83 8 Yayından Kaldır
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