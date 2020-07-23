Hız sınırlarını aştı, düz yolda direğe çarptı - Son Dakika

Hız sınırlarını aştı, düz yolda direğe çarptı

BURSA - Bursa'da eve giden genç, iddiaya göre hız sınırını aşmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sularında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyselkarani Mahallesi istikametinden Demirtaş Mahallesi yönüne giden Bayram D. idaresindeki 34 ED 0502 plakalı Hyundai marka otomobilin, iddiaya göre sürücünün hız sınırlarını aşmasıyla direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasını kırdıktan sonra direğe çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta ağır yaralanan sürücü Bayram D., itfaiye yardımıyla çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise herhangi bir aksilik yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle Demirtaş Mahallesi yolu trafiğe bir süre kapandı, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.