Son Dakika Haberleri: Hız treninde düşen telefonu havada kaptı
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Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

1 saat önce

İspanya'da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı.

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı, System.String[]
İspanya'da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı. O anlar ise trenin üzerindeki bir kamera tarafından görüntülendi.

İlginç olay İspanya'da PortAventura Park'ta bulunan 'Shambhala' treninde meydana geldi.

Kız arkadaşı ile hız trenine binen Samuel Kempf isimli adam, trenin aşırı süratle ilerlediği sırada, ön taraftaki yolculardan birinin elinden düşürdüğü telefonu fark ederek, hızlı bir hamleyle havada kaptı. Telefonu kız arkadaşına göstererek sevinç yaşayan adam, trenin durmasının ardından telefonu sahibine teslim etti.

Telefon sahibinin inanamadığını söyleyen adam, "İnanamadı, büyük bir sevinç yaşadı, bana sarıldı" dedi.

Profesyonel sporcu olan Samuel Kempf'ın İspanya'da düzenlenen Fistball Dünya Şampiyonası'nda ülkesi olan Yeni Zelanda'yı temsil ettiği belirtildi.


İspanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:24 Kaynak: DHA
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